Киев заявил о готовности обменять 23 россиян на украинцев, осужденных в РФ

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Киев, 4 апреля. Украина готова передать 23 россиян Москве в обмен на украинцев, которые осуждены в РФ. Об этом заявила первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.

Как пишут украинские СМИ, по ее словам, 23 гражданина РФ отбывают наказание в украинских тюрьмах. Они приговорены к лишению свободы за якобы «за тяжкие преступления против территориальной целостности и суверенитета Украины».

Как добавила Геращенко, Киев готов передать этих россиян в обмен на освобождения украинцев, обвиненных в преступлениях в России. Ранее депутат рассказала, что Киев готов передать России 20 человек в обмен на граждан Украины.

Ранее в ФСБ рассказали об обмене двух украинских пограничников на двух российских.

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