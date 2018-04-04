Уверенность Кремля растет: американский генерал пожаловался Прибалтике на Россию

В закладки

Вашингтон, 4 апреля. Советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности генерал-лейтенант Герберт Макмастер заявил, что Вашингтону «не удалось заставить Российскую Федерацию заплатить по счетам». Об этом передает телеканал CNN.

Согласно информации телеканала, американский генерал признался в этом в ходе мероприятия, где присутствовали президенты Эстонии и Латвии, а также глава дипломатического ведомства Литвы. Макмастер с сожалением добавил, что в связи с этой ситуацией «уверенность Кремля растет».

При этом американский генерал поспешил успокоить своих прибалтийских партнеров, заявив, что «на самом деле агрессия России укрепляет их решимость и уверенность». Макмастер в качестве доказательства решимости американской стороны напомнил о высылке российских дипломатов из США в связи с так называемым «делом Скрипаля».

Напомним, Макмастер покидает пост советника по национальной безопасности на следующей неделе, его место займет экс-представитель США при Организации объединенных наций Джон Болтон, которого глава дипломатического ведомства РФ Сергей Лавров охарактеризовал как «жесткого дипломата».

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.