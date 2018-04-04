Путин поздравил Илью Резника с 80-летним юбилеем

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Москва, 4 апреля. Президент России Владимир Путин поздравил поэта Илью Резника с 80-летним юбилеем, сообщает пресс-служба Кремля.

В своей поздравительной телеграмме глава государства отметил, что у произведений Резника своя яркая и счастливая судьба.

«Созданные в творческом союзе с известными композиторами, они всегда становятся настоящим событием, украшают репертуар талантливых, популярных исполнителей, пользуются искренней, непреходящей любовью слушателей разных поколений», — сказал Путин.

Президент РФ также пожелал Илье Резнику здоровья, неиссякаемого вдохновения и всего самого лучшего.

Илья Резник — советский и российский поэт-песенник, почетный член Российской академии художеств и народный артист России. Резник написал сценарий к картине «Пришла и говорю», он также был автором таких песен, как «В городе моем», «Вернисаж», «Яблони в цвету», «Моя маленькая леди», «Маленькая страна».

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