Госдеп признал свою ошибку: эксперты отреагировали на предложение США заменить высланных дипломатов

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Государственный департамент Соединенных Штатов предложил Российской Федерации прислать новых дипломатов на замену 60 ранее выдворенным из страны. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

В Госдепе отметили, что Россия может не сокращать общее допустимое число сотрудников дипломатической миссии.

«Российское правительство по-прежнему вправе запросить аккредитацию для восполнения вакантных позиций в дипмиссии», — заявил представитель Государственного департамента, отметив, что каждый запрос будет рассматриваться в отдельности.

По его словам, США исходят из той позиции, что Россия также примет новых американских дипломатов взамен тех, которые были высланы в ответ на решение Вашингтона.

«Россия не информировала нас о своем намерении сократить общее допустимое число сотрудников в нашей дипломатической миссии», — подчеркнули в Госдепе.

Поиск формулы

Эксперт фонда «Народная дипломатия» и экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Андрей Рязанцев в комментарии ФАН отметил, что довольно жесткий шаг американской администрации по высылке беспрецедентного количества российских дипломатов только на первый взгляд кажется немотивированным и бессмысленным нагнетанием напряженности. На практике Трамп и его новое окружение в лице выдвинутого на пост Государственного секретаря Майка Помпео и советника по национальной безопасности Джона Болтона продолжают искать формулу, в рамках которой удастся установить эффективные деловые контакты с Россией.

«Необходимость подобных контактов на политическом уровне Белому дому очевидна — ни один из внешнеполитических вызовов от Северной Кореи до Ближнего Востока не имеет решения без деятельного участия России. В свете практически неизбежного выхода Америки из «ядерной сделки» с Ираном актуальность таких контактов неуклонно возрастает, однако раздутая глобалистами в США и Европе антироссийская истерия им препятствует. Отсюда вытекают внешне противоречащие друг другу задачи: с одной стороны Трампу необходимо отстроится от образа «друга и марионетки» Путина, продемонстрировать жесткость и бескомпромиссность в отношении «непослушной» России (закрытие консульства, высылка дипломатов, заявления о «морском чудовище» и «самом жестком отношении к России за всю историю американских президентов»).

С другой стороны, постоянные намеки в сторону России о готовности к диалогу (контакты руководителей спецслужб, предложение прислать новых дипломатов взамен высланных, заявления о готовности к встрече на высшем уровне и что «ладить с Россией – здорово!»). Будет ли такая формула найдена и станет ли она работать, покажет ближайшее время», — резюмировал Андрей Рязанцев.

Признание

Политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик прокомментировал ФАН заявление Госдепа. По его словам, подобное обращение государственного департамента США означает не что иное, как косвенное признание в том, что убедительных доказательств причастности российской разведки либо иных государственных структур РФ к отравлению в британском городе Солсбери Сергея Скрипаля у них нет.

«Госдеп признал свою ошибку, признал непричастность России к отравлению Скрипаля. Более того, накануне заявленной возможной встречи президента США Дональда Трампа с президентом РФ американская сторона хочет любой ценой сгладить дипломатический скандал, возникший по ее вине и по вине ее ближайшей союзницы Великобритании. Почему — понятно. В разгар торговой войны с Китаем, после объявленных санкций по отношению к КНР и последовавших за этим ответных мер китайской стороны президенту Трампу и его ближайшему окружению важно показать, что власти США не допустят «единого антиамериканского фронта» двух ядерных держав — РФ и КНР. Поэтому и демонстрируются такого рода жесты примирения», — рассказал Владимир Соловейчик.

По словам эксперта, для американского общественного мнения, да еще в момент утверждения в Сенате Конгресса США нового государственного секретаря, это — сигнал к тому, что Трамп не допустит внешнеполитической изоляции своей страны. Американское общественное мнение явно не готово ставить на кон будущее своей страны, ее экономику и политику из-за темной истории Скрипалем.

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