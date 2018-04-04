Борьба с «российской угрозой» стала идеей фикс для США — Нарышкин

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Москва, 4 апреля. Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что борьба с «российской угрозой» стала идеей фикс для Вашингтона.

«Превратившись, по сути, в ретроградов и не будучи способны навести порядок, что называется, у себя дома, США и их союзники стремятся остановить или хотя бы затормозить объективную трансформацию глобального мироустройства», — заявил он, выступая на Московской конференции по международной безопасности.

Именно по этой причине, по его словам, Россия стала объектом для нападок США, которую они рассматривают как один из главных локомотивов происходящих в мире перемен. Борьба с несуществующей «российской угрозой» стала идеей фикс для Вашингтона, считает Нарышкин.

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