Очевидцы сообщили о пожаре в ТЦ «Триумф Молл» в центре Саратова

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Саратов, 4 апреля. В среду утром в Саратове начался пожар в ТЦ «Триумф Молл», сообщает корреспондент ФАН со ссылкой на очевидцев.

По предварительным данным, загорелся магазин «М-Видео». Торговый центр «Триумф Молл» находится на улице Зарубина, 167 – недалеко от центра города.

Подробности и детали произошедшего в настоящее время уточняются.

Напомним, ранее, 25 марта, пожар произошел в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». В огне погибли 64 человека, еще 79 пострадали. Причиной трагедии стало несоблюдение правил пожарной безопасности.

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