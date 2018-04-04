Капитана захваченного украинскими пограничниками судна «Норд» увезли в неизвестном направлении

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Симферополь, 4 апреля. Украинские пограничники рано утром вывезли капитана российского судна «Норд» Владимира Горбенко в неизвестном направлении. Об этом рассказал представитель судовладельца — компании «Балтийский берег».

Как уточнил источник, адвокаты в известность поставлены не были. Местонахождение капитана корабля сейчас не известно. На данный момент защита пытается установить, где находится россиянин.

Как пишет РИА Новости, в «Балтийском береге» считают действия украинской стороны неприемлемыми. По предварительным данным, первое заседание украинского суда по делу, связанному с керченским судном «Норд», должно состояться в среду.

Напомним, 26 марта украинские пограничники задержали российское судно вместе с моряками, обвинив их в нарушении морской границы государства.

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