В закладки

Луганск, 4 апреля. Американские военные эксперты раскритиковали боеспособность ВСУ. Это стало известно из документов, добытых специалистами министерства государственной безопасности Луганской народной республики.

Специалисты США дали оценку боеготовности украинской армии. Американские эксперты шокированы низким уровнем дисциплины в ВСУ.

Они обратили внимание, что наблюдается игнорирование приказов и распоряжений командиров ВСУ. Кроме того, в войсках распространено пьянство и употребление наркотиков. Особое внимание американские специалисты уделили «высокой степени коррумпированности» среди комбатов.

Американцы также предположили, что может стать с армией Украины, если ей действительно придется противостоять так называемой «российской угрозе», о которой так много говорят в Киеве.

«На первом этапе вооруженного конфликта российскими средствами поражения будет уничтожено более 70% личного состава ВСУ, а также вся боевая и военно-транспортная авиация», — сделали вывод специалисты США.

Украинские власти регулярно заявляют о так называемой «российской угрозе», однако не представляют никаких доказательств этих обвинений. Москва отвергает их. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно отмечал, что эти обвинения — «голословные».

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.