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Показать мощь России: эксперт о переводе Каспийской флотилии в Каспийск
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    Показать мощь России: эксперт о переводе Каспийской флотилии в Каспийск

    10:52  4 Апреля 2018  /обновлено: 11:52  04 Апреля 2018
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    Показать мощь России: эксперт о переводе Каспийской флотилии в Каспийск

    2 апреля министр обороны России Сергей Шойгу объявил о переводе Каспийской флотилии из Астрахани на территорию Дагестана.

    «Принято решение о переводе Каспийской флотилии в Каспийск, — заявил Шойгу. — Там у нас разворачивается огромная стройка: пирсы, причалы, пункты обслуживания, жилье. Будет увеличиваться количество наших офицеров и военнослужащих кратно».

    О том, почему Каспийская флотилия уходит из Астрахани и как это отразится на обороноспособности страны, корреспондент Федерального агентства новостей поговорил с военным обозревателем «Комсомольской правды» полковником в отставке Виктором Баранцом.

    Пресечь поползновения

    — Виктор Николаевич, каковы основания передислокации каспийской флотилии в Дагестан?

    — Если вы обратили внимание, штаб-квартира Каспийской флотилии сейчас находится в Астрахани. Это устье Волги, где часто бывают сильные морозы и прибрежные льды, которые заставляют корабли срочно выходить в море. Начинается ледокольная возня, которая совершенно не годится для Флота. Флот должен мгновенно сняться с якоря и уйти в заданный район для выполнения боевой задачи. Это первая, климатическая причина.

    — А каковы стратегические причины перевода флотилии?

    — Ни Кремль, ни Министерство обороны не скрывают, что, наряду с западным, южное направление становится не менее опасным. Это связано со многими факторами. Этот регион в перспективе, да уже и сейчас, становится местом общемировой схватки за энергетические ресурсы. Именно сюда начинают стягиваться террористические силы. В том числе и те, что находятся сейчас в разбитом состоянии. Они вытесняются из Сирии и устремляются именно сюда. Не мне вам рассказывать о контрабанде нефти…

    — Каспийское море — сама по себе проблема…

    — Да, Каспий по-прежнему остается неразделенным морем в плане природных богатств. Потому и возня по поводу дележки его ресурсов будет продолжаться. В России это предвидят, и чтобы оперативно реагировать на любые поползновения, Каспийская флотилия должна иметь возможность быстро оттолкнуться от берега и решить задачу.

    Показать мощь России: эксперт о переводе Каспийской флотилии в Каспийск

    Мощные кулаки

    — В 2015 году Каспийская флотилия успешно нанесла удар по террористам в Сирии...

    — Да, Каспийская флотилия блистательно стреляла «Калибрами» по террористам Сирии. Стреляла с очень далекого расстояния. Переместив же флотилию в Дагестан, мы передвигаем флотилию поближе к этому «кратеру». На Ближний Восток переносится мировой центр дележки нефтяных и газовых богатств. Терроризм стремится как раз к таким районам, богатым полезными ископаемыми.

    — Что насчет защиты наших границ?

    — Каспийская флотилия стояла на севере Каспийского моря, в Астрахани. Чтобы контролировать все эти прибрежные районы, которые относятся к России, бежать через все море — это все-таки не оперативно. Перемещаясь в Дагестан, мы получаем стратегически выгодную диспозицию, когда основной кулак флотилии окажется ближе к центру Каспийского моря. Это упрощает нам задачу в случае возникновения каких-то военных угроз.

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    Да и по террористам должны работать не только спецслужбы и правоохранительные органы, но и флотилия с мощными кулаками. Одно дело стрелять «Калибрами» с расстояния 2600 км, а другое — 300—500 км.

    Показать мощь России: эксперт о переводе Каспийской флотилии в Каспийск

    «Калибром» по сепаратистам

    — Как передислокация флотилии отразится на паритете сил в регионе?

    — К нефтеносным государствам, привязанным к Каспийскому морю, все чаще «подкатывают» страны, которые очень недружелюбно настроены к России. Тому же Азербайджану начинают намекать: дружите с нами, если возникнет дележка нефтеносных районов, мы вам поможем. Перспективная угроза схваток такого плана тоже учитывается нашим Генеральным штабом.

    — То есть это, по сути, превентивные меры перед вероятной войной за Каспий?

    — Все страны, которые выходят на каспийский фарватер, должны знать, что Россия мощно стоит на этих кордонах. Что касается заявления одного из военно-морских начальников о том, что офицеры других флотов будут с неохотой отправляться на новое место жительства, то для серьезного адмирала это провокационное заявление. Российские военные моряки служат там, где это нужно. Это неуместное заявление.

    Показать мощь России: эксперт о переводе Каспийской флотилии в Каспийск

    — Недавно мы видели мощную чистку региональных элит Дагестана со стороны федеральной власти. Было ли решение о переводе флотилии в Каспийск частью этой политики?

    — И этот фактор учитывался тоже. Дагестан — очень сложный субъект РФ. Там очень сложные межклановые отношения, между ними идет острейшая борьба. Нельзя забывать и о ваххабизме, который в Дагестане поддерживал Катар. Туда хищные глаза и руки террористов тянутся давно. Нельзя исключать, что при определенных обстоятельствах государству придется применить снова и военную силу против людей, которые пойдут против государственных структур и, например, поднимут сепаратистские настроения. Армия будет всегда стоять на страже государства.

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    Автор: Герман Парло
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #шойгу #дагестан #баранец #каспийская флотилия #каспийск #каспийское море
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