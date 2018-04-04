Полковник Захарченко рассказал, кому принадлежат найденные у него деньги

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Москва, 4 апреля. Бывший заместитель начальника управления «Т» главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Дмитрий Захарченко, которого обвиняют в коррупции, рассказал, что обнаруженные при обыске в квартире его сводной сестры 8 миллиардов рублей принадлежат ее мужу Владимиру Разгонову.

Захарченко отметил, что на момент задержания он не был в курсе того, что в указанной квартире имеется огромная денежная сумма.

«На момент задержания я не имел никакой информации о том, что в квартире моей сводной сестры Ирины Разгоновой хранилась столь существенная сумма денег», — передает слова экс-полковника ТАСС.

Захарченко добавил, что только сейчас ему стало известно, что эти деньги принадлежат ее супругу.

Кроме того, бывший полковник МВД добавил, что Следственный комитет России не предоставил доказательств его причастности к обнаруженным денежным средствам. Он уточнил, что из многомиллиардной суммы ему принадлежит 93 тыс. рублей.

Напомним, полковник Захарченко был арестован по обвинению во взяточничестве и превышении полномочий.

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