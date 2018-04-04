Сирия: сирийские ополченцы устроили ловушку для военных США, есть погибшие

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Дамаск, 4 апреля. Бойцы сирийского народного сопротивления осуществили еще одну атаку на силы США в Сирии, подорвав американский конвой на дороге из Аш-Шаддада в Хасеку. Как сообщают источники, в результате нападения погибли по крайней мере шесть американских военнослужащих, однако Пентагон на данный момент не сообщает ни о каких потерях.

В американской колонне колонне было несколько Как сообщает телеграм-канал WarGonzo на основе данных, полученных из курдских источников, взрыв произошел на массивной бетонной эстакаде, около развилки, которую называют «47-й километр». Там был заложен фугасный заряд, который уничтожил как минимум одну единицу бронетехники.

Ранее появлялась информация о том, что в Сирии 30 марта началась серия нападений на американских военнослужащих и бойцов американских ЧВК, которые действуют на территории, контролируемой курдами. Нападениями — обстрелами и подрывами американской техники — занимаются вооруженные формирования, созданные племенами, живущими на востоке Сирии. Известно, что 1 апреля бойцы племенных формирований атаковали дома в Аш-Шаддаде, где проживают американские военные — погибли семь, а ранения получили еще 10 человек.

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