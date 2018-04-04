Меню
Регионы
18+
Лента новостей
Закрыть
Выбор региона
Закрыть
Поиск
Закрыть
Новости Сирии
Сирия: сирийские ополченцы устроили ловушку для военных США, есть погибшие
Новости Сирии
Россия примет участие в апрельской конференции по Сирии в Брюсселе
Следующая новость
РоссияРоссия Весь мирВесь мир НовороссияНовороссия ОбществоОбщество УкраинаУкраина СирияСирия
Политика Политика Спорт Спорт Экономика Экономика Видео Видео Иносми Иносми Технологии Технологии #Соцсети #Соцсети Происшествия Происшествия Лента новостей Лента новостей
О нас Вакансии Рекламодателям Опросы
Пользовательское соглашение
Мы в Соц.Сетях
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия: сирийские ополченцы устроили ловушку для военных США, есть погибшие

    11:21  4 Апреля 2018  /обновлено: 11:33  04 Апреля 2018
    1587

    Сирия: народное ополчение Ракки устроило ловушку для военных США, есть погибшие

    Дамаск, 4 апреля. Бойцы сирийского народного сопротивления осуществили еще одну атаку на силы США в Сирии, подорвав американский конвой на дороге из Аш-Шаддада в Хасеку. Как сообщают источники, в результате нападения погибли по крайней мере шесть американских военнослужащих, однако Пентагон на данный момент не сообщает ни о каких потерях.

    В американской колонне колонне было несколько Как сообщает телеграм-канал WarGonzo на основе данных, полученных из курдских источников, взрыв произошел на массивной бетонной эстакаде, около развилки, которую называют «47-й километр». Там был заложен фугасный заряд, который уничтожил как минимум одну единицу бронетехники. 

    Ранее появлялась информация о том, что в Сирии 30 марта началась серия нападений на американских военнослужащих и бойцов американских ЧВК, которые действуют на территории, контролируемой курдами. Нападениями — обстрелами и подрывами американской техники — занимаются вооруженные формирования, созданные племенами, живущими на востоке Сирии. Известно, что 1 апреля бойцы племенных формирований атаковали дома в Аш-Шаддаде, где проживают американские военные — погибли семь, а ранения получили еще 10 человек.

    Сирия: народное ополчение Ракки устроило ловушку для военных США, есть погибшие

    Читайте ФАН в Яндекс.Новости.

    Автор: Валентин Меликов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Еврокомиссия решила закрыть «антимонопольное» дело против «Газпрома»

      11:42 4 Апреля 2018 725
      Читать
      10:46
      Сегодня

      Очевидцы сообщили о пожаре в ТЦ «Триумф Молл» в центре Саратова
      10:07
      Сегодня

      Мэр Северодвинска: Развитие нашей науки позволяет нам называть город наукоградом и без официального статуса
      9:58
      Сегодня

      Анонимная реальность: как телеграм-каналы управляют общественным мнением
      9:48
      Сегодня

      Путин: Террористы ИГ остаются угрозой и способны совершать вылазки в разных странах мира
      7:44
      Сегодня

      Первый день переговоров Путина и Эрдогана завершился в Анкаре

      Жизнь разделилась на до и после: в Петербурге почтили память жертв теракта в метро. ФАН-ТВ

      21:46 3 Апреля 2018 661

      Жители Луганска ответили Киеву: Хороните свои опасные отходы на Майдане

      16:20 3 Апреля 2018
      9464

      Форсайт «Россия»: В Петербурге открылся четвертый международный экономический конгресс. ФАН-ТВ

      10:12 3 Апреля 2018
      1424

      На четыре с плюсом: Сборная России по лыжным гонкам подвела итоги олимпийского сезона. ФАН-ТВ

      19:53 2 Апреля 2018
      1663

      Пушкин против Драгунского: В столице прошел городской конкурс юных чтецов «Живая классика». ФАН-ТВ

      9:59 2 Апреля 2018
      1594
      Закрыть
      Читайте нас в Яндекс.Новостях
      Братья Магомедовы ободрали якутян как липку

      Братья Магомедовы ободрали якутян как липку

      12:44   4 Апреля 2018
      39
      ФСБ предотвратила два теракта благодаря информации от Турции и США — Бортников

      ФСБ предотвратила два теракта благодаря информации от Турции и США — Бортников

      10:47   4 Апреля 2018
      8784
      Шойгу назвал цель международной коалиции в Сирии

      Шойгу назвал цель международной коалиции в Сирии

      9:50   4 Апреля 2018
      2433
      Россия может усложнить выход украинских судов через Керченский пролив

      Россия может усложнить выход украинских судов через Керченский пролив

      7:20   4 Апреля 2018
      25174