В Иордании объяснили, почему США боятся России

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Москва, 4 апреля. На фоне заявлений о якобы имевшем место вмешательстве Москвы в американские выборы президента в 2016 году, а также ряда других событий на международной арене страх американского общества перед Россией возрос. Иорданское издание Al Balad news объяснило, почему США боятся РФ.

В настоящее время Вашингтон утверждает, что Москва стремится расширить свое влияние в мире, при этом она якобы проявляет агрессию. Придерживаясь такого мнения, американские политические и общественные круги признают, что противостоять российским шагам не готовы, отмечается в статье.

За последнее время, пишет Al Balad news, в США относительно России сделали много «открытий». Так, американцы пришли к выводу, что недооценили российский потенциал в якобы имеющей место информационной войне, и почти в одночасье осознали зависимость от России большинства жизненно важных систем страны, включая энергетику, коммуникацию, торговлю и банковскую систему.

Еще один пункт, в котором Вашингтон сегодня проигрывает Москве, — защита прав человека. В частности, предотвращая принятие резолюций против Дамаска в СБ ООН, Россия требует уважения к суверенитету Сирии.

«Если США до Трампа были защитниками прав человека, то сегодня Россия постоянно выигрывает на этом фронте из-за приверженности позиции соблюдения международного права, которое требует уважения суверенитета государств», — говорится в материале Al Balad news.

Усилению обеспокоенности в отношении России в США также способствует страх американской культуры перед всякого рода заговорами. Как отмечает иорданское издание, жители США подвержены влиянию различных прогнозов и пророчеств, с легкостью верят в сообщения о экологических и других катастрофах, которые впоследствии оказываются недостоверными.

Как заключается в материале, на этом фоне американцы верят и в существование так называемых «российских угроз», о которых регулярно твердят западные СМИ.

Напомним, Москва неоднократно подчеркивала, что выступает за взаимовыгодное сотрудничество со всеми странами мира, основанное на доверии, и не намерена вступать в гонку вооружений, которую пытаются спровоцировать ряд западных государств.

В среду на VII Московской конференции по безопасности министр обороны Сергей Шойгу подчеркнул, что Запад сам себя запугивает несуществующей «российской угрозой» с тем, чтобы наращивать свой военный потенциал.

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