Сирия: военные РФ зафиксировали нарушения перемирия в Латакии, Дамаске и Алеппо

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Дамаск, 4 апреля. В течение минувших суток российские специалисты из Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, входящие в совместную комиссию по анализу нарушений перемирия, зафиксировали несколько случаев нарушений в различных провинциях Сирии. При этом обстановка в целом в зонах деэскалации оценивается как стабильная.

Как сообщает Минобороны РФ в информационном бюллетене, российские военные зафиксировали нарушения перемирия на территории провинций Латакия — четыре случая, Дамаск — три случая и Алеппо — единичный случай.

В то же время турецкая часть совместной комиссии зафиксировала семь случаев перестрелок в контролируемой преимущественно террористическими группировками и силами вооруженной оппозиции провинции Идлиб.

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