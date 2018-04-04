Британия не смогла установить производителя «Новичка»: реакция Милонова

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Британские химики не смогли определить страну — производителя яда, которым, как считают официальные власти Соединенного Королевства, были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Обвинения в адрес России так и остались без намека на доказательства.

Член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов в комментарии Федеральному агентству новостей подчеркнул, что никаких дипломатических последствий вслед за открывшейся информацией не последует.

«Никаких сведений об изготовителе отравляющего вещества никогда не публиковалось, и ни у кого нет в этом необходимости. Достаточно и того, что они определили название яда и тут же его сообщили, хотя формула его является открытой, ведь, я напомню, ее автор сбежал в США», — говорит парламентарий.

При этом народный избранник исключил вероятность того, что мировое сообщество отреагирует на опубликованные данные и перестанет бездоказательно обвинять Россию.

«Никакого условного мирового сообщества не существует, есть лишь Соединенные Штаты и их партнеры. И заданную США установку никто не отменял: для них Россия как была «виновна» в этом отравлении, так она и будет оставаться виновницей, даже если выяснится, что газ произведен из ошпаренных кокосовых листьев», — иронизирует Виталий Милонов.

Собеседник агентства также отметил, что если бы британские химики заявили, что яд был произведен в России, то это прозвучало бы просто смешно.

«Потому что никакой подписи на молекулах этого вещества не стоит. И определить, где оно было произведено, невозможно, даже теоретически. Но для них производитель не так важен, они опираются на то, что яд априори является российским, уже даже всплыла история с пакетами с гречей, в которых яд якобы приехал. Так что обольщаться не стоит. Они назначили Россию ответственной, таковыми мы и будем оставаться», — заключил депутат.

Напомним, как сообщили британские СМИ, Сергей и Юлия Скрипали были отравлены 4 марта 2018 года. США и страны Европы обвинили в этом инциденте Россию, хотя и не смогли представить каких-либо доказательств.

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