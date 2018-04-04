ФСБ предотвратила два теракта благодаря информации от Турции и США — Бортников

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Москва, 4 апреля. Директор ФСБ Александр Бортников заявил, что в России удалось предотвратить два теракта благодаря информации, предоставленной турецкими и американскими спецслужбами.

«В прошлом году США своевременно предупредили Россию о готовящемся теракте в Санкт-Петербурге в период новогодних праздников», — пояснил Бортников.

По его словам, российской стороне удалось предотвратить еще одну атаку благодаря информации от турецких партнеров. Всего за прошедший год в нашей стране всего было предотвращено двадцать пять терактов, четыре теракта было совершено.

«Только в минувшем году в России было предотвращено 25 терактов, совершено четыре», — заявил глава ФСБ на Московской конференции по международной безопасности.

Ранее Бортников заявил, что ресурсная база исламских террористов в Сирии практически ликвидирована.

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