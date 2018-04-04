Шойгу назвал причину появления угрозы новой гонки вооружений в мире
В закладки
Москва, 4 апреля. Министр обороны России Сергей Шойгу назвал причину возникновения угрозы новой гонки вооружений в мире.
Во время выступления на VII Московской конференции по международной безопасности Шойгу указал на причины возникновения угрозы новой гонки вооружений. Он отметил, что они кроются в политике ряда стран.
«Претензии отдельных стран на исключительность подталкивают к новой гонке вооружений», — констатировал российский министр.
Ранее президента США Дональд Трамп заявил, что готов к старту гонки вооружений. Он добавил, что США превзойдут и переживут всех. Об этом американский лидер написал на своей странице в Twitter.
Включить уведомления в Вк