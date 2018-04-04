Шойгу назвал причину появления угрозы новой гонки вооружений в мире

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Москва, 4 апреля. Министр обороны России Сергей Шойгу назвал причину возникновения угрозы новой гонки вооружений в мире.

Во время выступления на VII Московской конференции по международной безопасности Шойгу указал на причины возникновения угрозы новой гонки вооружений. Он отметил, что они кроются в политике ряда стран.

«Претензии отдельных стран на исключительность подталкивают к новой гонке вооружений», — констатировал российский министр.

Ранее президента США Дональд Трамп заявил, что готов к старту гонки вооружений. Он добавил, что США превзойдут и переживут всех. Об этом американский лидер написал на своей странице в Twitter.

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