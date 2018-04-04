БТР и «Уралы» на Украине продавали депутат и военная часть

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Киев, 4 апреля. Бронетранспортеры и «Уралы» продавали депутат и военная часть на Украине. Как пишут украинские СМИ, ранее полицейские Житомирской области случайно обнаружили 200 единиц военной техники.

«Вести» писали, что склад военной техники тайно распродавали. Среди найденного — БТР, БМП, ЗИЛ, «Уралы» и другая военная техника.

Выяснилось, что часть транспорта находится на учете Минобороны Украины, несмотря на то, что ведомство от нее открещивается. А продавцом военной техники оказался местный депутат. Правоохранительные органы считают, что объявления о продаже «владелец» размещал в Сети. К примеру, стоимость БТР и военных грузовиков с «нулевым пробегом из неприкосновенного запаса» оценивалась в 9–12 тысяч долларов.

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