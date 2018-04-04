Сирия: ФАН публикует репортаж с празднования Страстной пятницы в Аль-Кусейре

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Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) побывал в городе Аль-Кусейра, где местные христиане отметили Страстную пятницу.

Аль-Кусейра располагается вблизи сирийско-ливанской границы. Это был первый населенный пункт, который сирийские правительственные войска совместно с отрядами ливанского движения «Хезболла» освободили в сельской местности провинции Хомс несколько лет назад.

Небольшой приграничный город захвачен пятитысячной группировкой боевиков в 2012-м году. Преступная деятельность исламистов вынудила, по разным данным, до 30 тысяч христиан, проживавших в Аль-Кусейре бежать из города. Боевики грабили, разрушали и сжигали христианские здания. Дом местного священника четырежды накрывался минометным огнем террористов, в результате чего был полностью разрушен.

Через Аль-Кусейру проходили важные транспортные артерии и линии снабжения боевиков, действовавших в центральных районах Сирии. Именно этим и обусловлено ожесточенное сопротивление, которое пытались оказывать исламисты силам Башара Асада в мае-июне 2013-го года. Однако сирийская армия и союзные подразделения «Хезболлы» уже к пятому июня смогли освободить находившийся более года под контролем вооруженных группировок город.

Как видно по кадрам, сделанным корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН), в настоящее время Аль-Кусейра находится под юрисдикцией официального Дамаска и является безопасным местом для представителей любой из конфессий.

Один из прихожан местной церкви рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН), как сирийские христиане из Аль-Кусейеры отмечают Страстную пятницу:

«Мы ее называем Пятница скорби, но мы ее празднуем в честь побед сирийской армии на фронтах по всей стране. Надеемся, что в следующем году, Сирия будет полностью освобождена от террористов».

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