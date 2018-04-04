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Сирия: ФАН публикует репортаж с празднования Страстной пятницы в Аль-Кусейре
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    Сирия: ФАН публикует репортаж с празднования Страстной пятницы в Аль-Кусейре

    10:29  4 Апреля 2018
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    Сирия: ФАН публикует репортаж с празднования Страстной пятницы в Аль-Кусейре

    Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) побывал в городе Аль-Кусейра, где местные христиане отметили Страстную пятницу.

    Аль-Кусейра располагается вблизи сирийско-ливанской границы. Это был первый населенный пункт, который сирийские правительственные войска совместно с отрядами ливанского движения «Хезболла» освободили в сельской местности провинции Хомс несколько лет назад.

    Небольшой приграничный город захвачен пятитысячной группировкой боевиков в 2012-м году. Преступная деятельность исламистов вынудила, по разным данным, до 30 тысяч христиан, проживавших в Аль-Кусейре бежать из города. Боевики грабили, разрушали и сжигали христианские здания. Дом местного священника четырежды накрывался минометным огнем террористов, в результате чего был полностью разрушен.

    Через Аль-Кусейру проходили важные транспортные артерии и линии снабжения боевиков, действовавших в центральных районах Сирии. Именно этим и обусловлено ожесточенное сопротивление, которое пытались оказывать исламисты силам Башара Асада в мае-июне 2013-го года. Однако сирийская армия и союзные подразделения «Хезболлы» уже к пятому июня смогли освободить находившийся более года под контролем вооруженных группировок город.

    Как видно по кадрам, сделанным корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН), в настоящее время Аль-Кусейра находится под юрисдикцией официального Дамаска и является безопасным местом для представителей любой из конфессий.

    Один из прихожан местной церкви рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН), как сирийские христиане из Аль-Кусейеры отмечают Страстную пятницу:

    «Мы ее называем Пятница скорби, но мы ее празднуем в честь побед сирийской армии на фронтах по всей стране. Надеемся, что в следующем году, Сирия будет полностью освобождена от террористов».

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    Автор: Мохамад Жарбуа
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #сирия #хомс #аль-кусейра
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