Эксперт рассказал, как пресечь вбросы фейковых новостей в России

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Москва, 4 апреля. Намеренные вбросы фальшивых новостей трудно пресечь без принятия специальных мер уголовно-правового характера, на сегодняшний день остро встал вопрос о необходимости введения специальной нормы в Уголовный кодекс России.

Как отметил советник Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации Нвер Гаспарян, на данный момент ответственность непосредственно за введение людей в информационное заблуждение в России не регламентирована, именно по этой причине против украинского пранкера в связи с трагическими событиями в Кемерово возбуждено дело по статье «о разжигании ненависти и вражды».

Он подчеркнул, что необходима специальная норма в Уголовном кодексе России.

«Такая норма, когда лицо, имея умысел, скажем, на дестабилизацию ситуации в определенном районе или стране, желая спровоцировать массовые беспорядки и иные массовые противоправные действия, сообщает через СМИ иди другим путем сведения, заведомо не соответствующие действительности», — отметил эксперт.

Гаспарян также отметил необходимость отличать случаи, когда человек распространяет фальшивые сведения, но при этом сам заблуждается и не имеет злого умысла.

Однако, по его словам, опасность от умышленных вбросов ложных новостей крайне велика.

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