Глава ФСБ: Ресурсная база исламских террористов в Сирии практически ликвидирована

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Москва, 4 апреля. В настоящее время ресурсная база исламских террористов на территории Сирии практически ликвидирована. Об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников на Московской международной конференции по безопасности.

Директор Федеральной службы безопасности напомнил о завершении активной фазы операции РФ против террористов из запрещенных в России группировок «Исламское государство» и «Джебхат ан-Нусра»1 на территории Сирии.

«Ресурсная база джихадистов в Сирии практически полностью ликвидирована», — объявил Бортников в своем выступлении на конференции.

Директор ФСБ подчеркнул, что «Россия вносит существенный вклад в борьбу с международными террористическими организациями».

Напомним, в VII Международной конференции по безопасности в Москве участвуют представители высшего российского руководства, в том числе министр обороны Сергей Шойгу и глава Совбеза РФ Сергей Нарышкин.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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