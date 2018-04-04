Пугачева и Галкин вместе с детьми получили гражданство Кипра

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Москва, 4 апреля. Адвокат Аллы Пугачевой и Максима Галкина сообщил, что звездная пара вместе с детьми получила гражданство Кипра.

По словам Семена Погосяна, они купили недвижимость на Кипре в мае прошлого года. С 2011 года в этой стране существует специальная программа — если вы покупаете недвижимость от 2 млн евро, то можете претендовать на гражданство Кипра. Вместе с покупателем шикарных апартаментов новые паспорта также получают его жена и дети.

«Думаю, они обзавелись тут недвижимостью исключительно из-за гражданства. Плюс из-за возможности посещать более 150 стран без визы. И, конечно же, на Кипре предусмотрены большие льготы для инвесторов. В том числе и по налогам», — рассказал адвокат в интервью «Комсомольской правде».

Он также добавил, что Пугачева и Галкин приобрели квартиру недалеко от моря.

Ранее фанаты многократно замечали звездную чету на Кипре вместе с детьми — Гарри и Лизой. Видео с участием Пугачевой и Галкина снял один из постояльцев кипрского отеля, где семья останавливалась на пару дней.

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