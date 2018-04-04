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Шойгу: Запад использует тему «российской угрозы» для наращивания военного потенциала
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    Шойгу: Запад использует тему «российской угрозы» для наращивания военного потенциала

    10:07  4 Апреля 2018  /обновлено: 12:27  04 Апреля 2018
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    Шойгу: Запад использует тему «российской угрозы» для наращивания военного потенциала

    Москва, 4 апреля. В настоящее время Запад сам запугивает себя несуществующей «российской угрозой», используя эту риторику для того, чтобы наращивать свой военный потенциал. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

    По словам министра, за последнее время активность НАТО у российских границ значительно возросла — при этом на политическом уровне со стороны администрации США и руководства НАТО прозвучали призывы к европейским странам как можно скорее увеличить взносы в НАТО до 2% бюджета — якобы для противостояния «российской угрозе».

    «Сами себя запугивают несуществующей российской угрозой, а затем планомерно увеличивают военный потенциал», — отметил Сергей Шойгу.

    Министр обороны подчеркнул, что боевой потенциал России будет оставаться на том уровне, который обеспечит безопасность РФ и ее союзников.

    Шойгу: Запад использует тему «российской угрозы» для наращивания военного потенциала

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    Автор: Валентин Меликов
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