Сотрудника ТЦ в Кемерово, спасшего из пожара несколько семей, пригласили служить в Росгвардию

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Кемерово, 4 апреля. Работника «Зимней вишни» в Кемерово Александра Калачева, спасшего людей из пожара, пригласили работать в Росгвардию.

Как пишет «Комсомольская правда», ранее молодой человек был награжден медалью «Доблесть и отвага». Отмечается, что 21-летний молодой человек работал в одном из залов, расположенных на третьем этаже торгового центра. Когда начался пожар, он побежал на четвертый этаж и стал выводить людей из опасной зоны. Так он спас несколько семей. Позже Калачева госпитализировали.

Как добавили в кузбасском управлении Росгвардии, в ведомстве восхищаются храбростью Калачева. Они пригласили его на службу в Росгвардии после того, как он защитит диплом и отслужит в армии. Напомним, пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Погибли 64 человека, 79 пострадали.

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