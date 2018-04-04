Шойгу: Террористы в Сирии не должны получить доступ к оружию массового поражения

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Москва, 4 апреля. Нельзя допустить, чтобы террористы в Сирии получили доступ к оружию массового поражения — в частности, к химическому оружию, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

В настоящее время, отметил министр, члены разгромленных в Сирии и Ираке террористических формирований перебираются в другие регионы, и важно не допустить, чтобы они захватили с собой захваченное оружие массового поражения.

«Террористы не должны получить доступ к оружию массового поражения и отравляющим веществам», — объявил Шойгу.

Напомним, в ходе проходящей в настоящее время в Москве VII Международной конференции по безопасности выступают члены высшего руководства России. Важнейшими темами выступлений стали ситуация в области борьбы с терроризмом, усилия по стабилизации обстановки на Ближнем Востоке и обострение в противостоянии России и стран Запада.

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