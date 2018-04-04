Шойгу: Используемые боевиками в Сирии дроны могут действовать на расстоянии до 100 км

В закладки

Москва, 4 апреля. Глава министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу заявил, что в Сирии уничтожено 17 беспилотников террористов, которые не могли быть созданы без технической помощи развитых государств.

Российский министр объяснил, что используемые боевиками в Сирии дроны оборудованы боеприпасами и могут действовать на расстоянии до 100 километров.

«Их создание невозможно без технического содействия развитых стран. В течение последних трех месяцев мы ликвидировали 17 таких аппаратов», — подчеркнул он в ходе Московской конференции по международной безопасности.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.