Генсек ОБСЕ намерен встретиться с Шойгу в Москве
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Москва, 4 апреля. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер в среду намерен встретиться с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу.
«Я сегодня встречусь с министром обороны Шойгу», — сообщил он.
Также в среду Гремингер намерен встретиться с заместителем генсека ООН Владимиром Воронковым.
Напомним, в настоящее время генсек ОБСЕ Томас Гремингер принимает участие в Московской конференции по безопасности. Ранее Гремингер призвал разорвать порочный круг напряженности в отношениях между Западом и Россией и перейти к диалогу.
VII Московская конференция по безопасности открылась в российской столице в среду.
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