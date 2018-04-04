Шойгу назвал цель международной коалиции в Сирии

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Москва, 4 апреля. Министр обороны России Сергей Шойгу предположил, что целью международной коалиции под руководством США в Сирии является расшатывание ситуации в регионе.

Шойгу на Московской конференции по международной безопасности назвал цель международной коалиции в Сирии. Он отметил, что заявленная борьба с террористами, вероятно, была лишь прикрытием.

«Трудно поверить, что мощнейшая коалиционная группировка не смогла справиться с террористами, — пояснил российский министр. — Видимо, цель была другая — расшатать ситуацию в регионе, закрепить в нем свое военное и экономическое присутствие».

Как заметил глава Минобороны России, положение в Сирии изменилось после начала операции ВКС РФ и «создания реального антитеррористического альянса с участием Ирана, России и Турции». Пр этом Шойгу добавил, что, объединив усилия международной коалиции и России, можно было бы достичь успеха в борьбе с боевиками и с меньшими потерями.

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