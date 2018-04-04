Нет тренажерного зала, горячей воды, интернет-магазина: Магомедовы возмущены условиями «Лефортово»

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Москва, 2 апреля. Подозреваемые по делу о коррупции владельцы корпорации «Сумма» Зиявудин и Магомед Магомедовы пожаловались на условиях их содержания в «Лефортово».

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников рассказал об основных жалобах братьев-миллиардеров, которые попали в «Лефортово».

«Братья Магомедовы первым делом про спортзал начали спрашивать и сильно расстроились, узнав, что его нет, — констатировал он. — И сколько мы ни пишем во ФСИН — эффекта пока ноль. В ближайшее время вряд ли что-нибудь изменится».

Он также отметил, что владельцы «Суммы» возмущены тесными камерами и неизолированным туалетом. Особое возмущение также вызывает у них отсутствие горячей воды. Они подчеркивают, что условия в «Лефортово» остаются такими же, какими было 130 лет назад.

«Здесь нет интернет-магазина. В других изоляторах в коридорах стоит специальный компьютер, и можно заказать не только все самое необходимое, но даже комплексные обеды из ресторана, — приводит слова Мельникова «Комсомольская правда». — В «Лефортово» же заказы собирают на бумажках и передают в местный ларек, ассортимент в котором значительно меньше, чем в сетевом магазине ФСИН».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал задержание совладельцев группы «Сумма» братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых.

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