Путин: Террористы ИГ остаются угрозой и способны совершать вылазки в разных странах мира

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Москва, 4 апреля. Несмотря на военное поражение запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»1 на территории Сирии, у боевиков ИГ1 сохранился немалый деструктивный потенциал, заявил президент Владимир Путин в своем обращении к участникам Московской конференции по международной безопасности. ИГ доказало, что способно быстро менять свою тактику и способно совершать вылазки и нападения в различных странах по всему миру, указывает президент в обращении, которое зачитал секретарь Совбеза Николай Патрушев.

«Несмотря на свое военное поражение, эта террористическая группировка сохраняет значительный деструктивный потенциал, способность быстро менять тактику и совершать вылазки в различных странах и регионах мира», — подчеркнул президент.

В обращении к участникам конференции Путин отмечает также, что и другие террористические группировки сохранили немалый потенциал и представляют большую опасность.

Президент России в этих условиях предложил участникам конференции «вместе подумать о новых формах многостороннего взаимодействия, которые позволили бы закрепить успехи, достигнутые в борьбе с терроризмом, и пресечь дальнейшее распространение этой угрозы».

1 Организация запрещена на территории РФ.

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