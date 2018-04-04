Названа вероятная дата встречи по Сирии в Астане

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Москва, 4 апреля. Девятую встречу по Сирийской Арабской Республике в столице Казахстана планируется провести 14-15 мая. Об этом в среду сообщил специальный представитель президента Российской Федерации, глава российской делегации на переговорах Александр Лаврентьев.

«У нас было ориентировочно 14–15, пока остается так», — передает слова Лаврентьева РИА Новости.

Напомним, в середине марта 2018 года сообщалось, что 4 апреля в Турции пройдет посвященный урегулированию ситуации в Сирии саммит, в котором примут участие президент России Владимир Путин, а также его турецкий и иранский коллеги Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Роухани.

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