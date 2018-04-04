Новую серию «Простоквашино» посмотрели более 13,5 миллиона раз

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Москва, 4 апреля. Новую серию мультсериала «Простоквашино» в социальных сетях менее чем за сутки посмотрели более 13,5 миллиона раз.

Во «ВКонтакте» премьерная серия «Возвращения в Простоквашино» набрала свыше 7,89 миллиона просмотров, в «Одноклассниках» - свыше 5,7 миллиона.

Напомним, премьера продолжения мультсериала состоялась во вторник в социальных сетях, а также на платформе Кино Mail.Ru. Она длится шесть минут и начинается с посвящения ушедшему из жизни 12 марта народному артисту СССР Олегу Табакову, который в классических сериях подарил голос коту Матроскину.

В «Возвращении в Простоквашино» героев мультфильма озвучивают музыкант Гарик Сукачев (пес Шарик), актер Иван Охлобыстин (почтальон Печкин), актриса Юрия Меньшова (мама Дяди Федора) и юный актер Алексей Онежен (Дядя Федор). Как сообщало URA.RU, кота Матроскина в продолжении мультсериала озвучил сын Олега Табакова – Антон Табаков.

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