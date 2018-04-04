Путин, Эрдоган и Роухани обсудят урегулирование в Сирии с учетом прогресса в Восточной Гуте

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Анкара, 4 апреля. В ходе предстоящей встречи лидеров России, Ирана и Турции — президентов Владимира Путина, Хасана Роухани и Реджепа Тайипа Эрдогана — будет обсуждаться урегулирование в Сирии с учетом развития событий в Восточной Гуте. Как отметил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев, «перспективы хорошие» с учетом достигнутого прогресса в Восточной Гуте.

Напомним, сегодня лидеры трех стран встретятся в Анкаре — это вторая встреча в таком формате после саммита в Сочи в ноябре прошлого года.

Как отметил Лаврентьев, лидеры трех государств обсудят весь спектр вопросов, касающихся сирийского урегулирования.

«Весь спектр вопросов, касающихся сирийского урегулирования, потому что, конечно, времени прошло много с первого саммита. Нужно просто подвести определенный итог и наметить перспективы, — сказал Лаврентьев. — Думаю, перспективы в принципе просматриваются нормальные сейчас, хорошие, с учетом положительных результатов в том, что у нас в Восточной Гуте».

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