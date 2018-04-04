Директор Сургутской филармонии нашел объяснение скандалу с Ароновой

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Сургут, 4 апреля. Известный общественник Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) и директор Сургутской филармонии Яков Черняк объяснил скандал на спектакле актеров Марии Ароновой и Сергея Шакурова в Сургуте проблемами в гастрольном бизнесе.

При этом он отметил, что данная ситуация не является чем-то особенным или уникальным, напомнив, что в течение последних лет такие скандалы повторяются все чаще.

«В бизнес-шоу и гастрольное дело пришло огромное количество непрофессиональных и недобросовестных людей, целью которых является быстрое обогащение», — считает он.

Черняк отметил, что такие случаи преследуют всех актеров, вне зависимости от их ранга и статуса, сообщает «URA.RU».

Директор Сургутской филармонии, на сцене которой и случился накануне скандал, также добавил, что несмотря на ситуацию, столичные артисты провели спектакль очень профессионально.

«В итоге были и овации, и цветы, и радость людей. Недобросовестный человек, горе-антрепренер из Москвы, испортила людям радость, но артисты все поправили», — подчеркнул Черняк.

Напомним, накануне во время гастролей в Сургуте столичные артисты Сергей Шакуров, Мария Аронова и Михаил Полицеймако задержали на 30 минут спектакль из-за того, что организаторы не перевели им гонорар за выступление.

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