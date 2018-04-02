Братья Магомедовы ободрали якутян как липку

Якутские общественники пожаловались президенту России Владимиру Путину на действия Зиявудина Магомедова и его команды, нарушивших права жителей Республики Саха, с которых было незаконно собрано в виде платы за газ порядка 665 млн рублей.

После выкупа у правительства Республики Саха (Якутия) по дешевке, за 5-7% от реальной стоимости, акций компании «Якутгазпром» братья Магомедовы «нагрели» и рядовых плательщиков на 665 млн.

«Они ободрали нас как липку, — рассказал ФАН общественник Николай Седалищев. — Схема была такая: в тариф за газ незаконно включили так называемую инвестиционную надбавку. И люди покорно платили дополнительные деньги по этому тарифу. Это было сделано при помощи правительства Республики Саха, которое своим постановлением №70 от 2010 года передало права на «Якутгазпром» Якутской топливно-энергетической компании (ЯТЭК), фактическими владельцами которой являются братья Зиявудин и Магомед Магомедовы. Формально постановление не имеет законной силы, так как оно до сих пор даже не опубликовано. Тем не менее, все 665 млн рублей, которые исправно собирали с населения, достались ЯТЭК».

Вот только в обещанные инвестиции, как рассказал Федеральному агентству новостей Николай Седалищев, братья не вложили ни рубля.

«Исполнение инвестиционной программы проверила Счетная палата Республики Саха, — продолжает Седалищев. — Ни рубля из этих 665,9 млн рублей на финансирование инвестпрограммы потрачено не было. То есть деньги незаконно собрали, завысив тариф на газ, и ни в какое развитие производства, ни тем более в социальные проекты вкладывать не стали. Иными словами, собрали с населения и увезли».

Правоохранительные органы, по словам Седалищева, на обращения гражданских активистов Якутии до сих пор отвечали молчанием. Сейчас жители Якутии с надеждой наблюдают за обысками ФСБ в «Якутской топливно-энергетической компании», справедливо полагая, что в рамках громких расследований по делам «Суммы» следствие обратит внимание и на «якутские художества» Магомедовых.

«Никто такого не ждал, — сообщил ФАН главный инженер ЛПУМГ ОАО «Сахатранснефтегаз» Павел Ксенофонтов. — Думаю, вину Магомедовых и их компаньонов определит суд, наша задача — сделать так, чтобы в результате не пострадало население. ЯТЭК не только снабжает газом всю центральную Якутию, но и обеспечивает полностью электроснабжением — Якутская ГРЭС работает на газу. Любые финансовые перебои могут отразиться на постоянстве газоснабжения. И тогда Якутск и центральные улусы республики, где сосредоточено большинство населения, могут остаться без тепла и электричества. При том, что зима у нас длится восемь месяцев, за несколько часов могут перемерзнуть сети, и это грозит настоящей катастрофой».

То, что «Якутгазпром» больше 10 лет назад за копейки достался Магомедовым, в Якутии считают большой ошибкой.

«Процентов 5-7 от реальной стоимости запалтили Магомедовы за «Якутгазпром», — подтвердил ФАН экс-первый заместитель министра финансов Якутии, бывший и.о. гендиректора «Якутгазпрома» Евгений Язев. — За 628 млн руб, это примерно 25 млн долларов. Да, Якутия сделала им такой роскошный подарок — компанию-единственного независимого производителя и поставщика газа, со своей трубой, добычей, запасами, стабильным спросом на газ. Вся Якутия зависела от этого поставщика».

Легкость и цинизм, с которыми Магомедовы провели сделку, до сих пор поражает специалистов. Сначала была проведена конвертация акций компании «Якутгазпрома» в акции «Саханефтегаза». После этого за счет дополнительной эмиссии акций «Якутгазпрома» была снижена его реальная цена. Когда ситуация прояснилась и собственниками уже числились новые покупатели, прежнее руководство компании опомнилось, выдвинуло претензии, но методов отыграть назад на тот момент уже не было.

Тем не менее, в Арбитражный суд никто не стал обращаться. Позже были наказаны все фигуранты этой сделки со стороны продавцов, то есть, со стороны государства.

«Эта сделка стала для республики катастрофой, — заключает Евгений Язев. — Объяснить ее можно только безграничной глупостью и вопиющей коррупционной составляющей. Объяснений нужно требовать, прежде всего, у тогдашнего руководства республики, «Саханефтегаза» и «Якутгазпрома». Нам до сих пор это икается. При таком богатстве недр и всего с 1 миллионом населения мы вторые в России по дотациям (на первом месте Дагестан с 3 млн населения). В такое тяжелое финансовое положение республика попала, в том числе, из-за продажи «Якутгазпрома», «Якутугля» и др. предприятий. Полбюджета составляет зарплата бюджетников — где этот видано?

С тех пор, как «Якутгазпром» достался Магомедовым, многое изменилось.

«Вскоре после того, как к нам зашла «Сумма», после ухода генерального директора «Якутгазпрома» Абдурагима Абдурагимова, успешно работавшего с местными кадрами, наших специалистов стали потихоньку выдавливать из компании, — говорит Язев. — Потеряли саму компанию, а вслед за этим потеряли малый и средний бизнес, связанный с газом, подряды для наших предприятий, некуда стало возвращаться студентам, которых мы направляли на учебу, им негде работать».

Евгений Язев не исключает ситуации, при которой вскрытые в ходе расследования по делу Магомедовых новые обстоятельства могут помочь признать сделку по продаже «Якутгазпрома» ничтожной.

«Время проходит, но следы-то остаются, — говорит Язев. — Если начнут разбирать продажу «Якутгазпрома» и проведут серьезную аналитику по сделке, повылазит все. И разделение «ЯКТ» на добывающую и транспортную части свидетельствует об откровенной подготовке к сделке. Сама эта сделка в себе хранит зерно — за 25 млн долларов получить компанию, на которой висит вся Якутия, огромный регион, и от нее зависит жизнь порядка 600 тысяч населения. Расследование и по нашей элите ударит, безусловно».

Приобретенную якутскую компанию Магомедовы использовали, как правило, для обеспечения кредитов. Дело в том, что «Сумма» скупала земельные участки и месторождения в районе города Мирный, участвовала в аукционах, рассчитывая со временем выйти на экспортный рынок. Но братья Магомедовы не учли, что там все под контролем главного монополиста — «Газпрома», и нарастить объемы выше 1,5 млрд кубометров газа в такой ситуации просто не реально.

Видимо, поэтому впоследствии «Якутгазпром» стал представлял ценность только как имущественный комплекс для обеспечения кредитов, получая деньги под другие бизнесы Магомедовых.

Будущее «Суммы» туманно, но наказание, неотвратимо.

«Империя «Суммы», скорее всего, рухнет, — заключает Евгений Язев.

Напомним, 30 марта были задержаны и впоследствии арестованы владельцы группы «Сумма», братья Зиявудин и Магомед Магомедовы. Им вменяется несколько тяжких преступлений: мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ), особо крупная растрата (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и создание организованного преступного сообщества (ч. 1 ст. 210).