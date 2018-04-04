Воробьев заставил владельцев «Ядрово» «раскошелиться» на рекультивацию полигона

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Москва, 4 апреля. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что владельцы полигона «Ядрово» в Волоколамском районе профинансируют его рекультивацию.

Воробьев подчеркнул, что владельцы «Ядрово» будут нести ответственность за допущенные нарушения. Он отметил, что штрафы за произошедший выброс газа будут обязательно.

Власти области заставили владельцев «раскошелиться» на приведение территории в состояние, соответствующее нормам.

«Сегодня мы впервые предложили им вложить деньги в дегазацию, сбор фильтрата, которые позволят обеспечивать безопасность, — приводит слова Воробьева «Подмосковье 360». — Только сейчас мы видим, что собственник начинает раскошеливаться за то, что произошло на полигоне».

Губернатор добавил, что владельцы «Ядрово» инвестируют миллионы, чтобы привести полигон в соответствие требуемым нормам. Он отметил, что они готовы работать дальше добросовестно — без нарушения технологий.

«Время, когда на мусорных полигонах можно было заниматься чем попало и как попало, прошло», — заключил Воробьев.

Ранее Воробьев заявил, что все полигоны твердых бытовых отходов в Московской области будут рекультивированы. Губернатор также потребовал от правительства Подмосковья закладывать высокие стандарты качества работы полигонов и мусоросжигательных заводов в регионе.

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