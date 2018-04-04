Анонимная реальность: как телеграм-каналы управляют общественным мнением

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Трагедия в Кемерово, в которой погибли 64 человека, не только объединила миллионы россиян, но и показала, как с помощью фейковых новостей можно руководить общественным мнением. И если источник слухов о 300 погибших на пожаре — Евгений Вольнов уличен во лжи и в отношении него расследуется уголовное дело, то десятки анонимных телеграмм-каналов, которые вольно или невольно помогли ему в распространении дезинформации, наказание вряд ли понесут.

Анонимность авторов каналов позволяет им, не утруждая себя поиском подтверждения данных, публиковать любые сведения. Неважно касаются ли они личной жизни граждан, расследований уголовных дел или установления причин трагедии. Риск получить судебный иск о клевете или реальный срок за, например, «возбуждение ненависти», который светит Вольнову, минимален.

Так канал «Кремлевский Мамковед», у которого более 44 тысяч подписчиков, назвал причины возгорания в ТЦ «Зимняя вишня», не дожидаясь, даже, пока потушат пожар.

Они же одними из первых написали о большем количестве жертв, чем в официальных заявлениях МЧС. Подобный вывод эти «эксперты» сделали путем простейшего арифметического сложения количества купленных на сеанс билетов. Информация о том, что люди, которые находились в двух залах кинотеатра, были эвакуированы и остались живы, поступила позже, но у анонима не было времени ее дожидаться — нужно было успеть первым создать «хайп».

Психолог и политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок видит две причины такого поведения:

«Для вброса таких фейков существуют две цели — банальная и стратегическая. Банальная состоит в том, что есть люди, которые живут на просмотры своих публикаций, просто зарабатывают на этом. Если раньше за счет этого жила «желтая пресса», которой все-таки как-то приходилось редактировать подобные материалы, подтверждать, то у современных блогеров нет в этом необходимости, а есть только задача набрать как можно больше «лайков» или «дизлайков». Это вот такая не всегда моральная практика заработка денег, в том числе и на чужом горе. Если говорить о возможной стратегической цели таких вбросов, то на эту тему существует несколько докладов. Они указывают на то, что зачастую подобные действия координируются или, во всяком случае, подогреваются внешними силами. Немного глупо говорить, что это делается для дестабилизации ситуации в стране, потому что не думаю, что это как-то может повлиять на нашу ситуацию. Но отрабатывается технология таких вбросов, изучается насколько они влияют на общественное сознание, и может ли это вылиться из онлайна в офлайн».

Реакция жителей Кемерово, да и пользователей соцсетей на всей территории страны, на дезинформацию была мгновенной — ее подхватили, стали передавать из уст в уста, постить на своих страничках. Украинскому пранкеру и его российским последователям в какой-то момент поверили больше, чем официальным структурам.

Бышок объясняет это так:

«Люди верят таким вбросам, во-первых, потому что чаще всего они бьют по самому ценному, что есть у человека — жизни его близких. Во-вторых, это происходит из-за того, что сейчас в нашем обществе снизилось доверие к традиционным СМИ. Допустим, какой-то государственный телеканал опубликовал непроверенную информацию. Даже если потом каналом было дано опровержение и извинение, все равно в современном контексте информационного общества это дает психологическое основание для человека верить только той информации, которая подтверждает его мнение. В-третьих, никуда не делось желание хлеба и зрелищ. Фейк о количестве жертв в Кемерово шел не из самого города, а распространялся во всем русскоязычном сегменте Интернета. Зачастую людям в глубине души нравится пугающая информация, хотя никто в этом не признается. Смотрим же мы фильмы ужасов. А подобная трагедия — это фильм ужасов в реальности. Такие новости у некоторых граждан подтверждают недоверие к государству и кроме того щекочут нервы».

Недоверие официальным источникам в свою очередь привело к критике, зачастую абсолютно необоснованной, всех лиц каким-либо образом причастных к трагедии. Досталось, например, Уполномоченному по правам ребенка Анне Кузнецовой. Анонимный пользователь обвинил ее в игнорировании трагедии, когда она уже вылетала ближайшим рейсом из Брянска в Кемерово.

И практически каждый анонимный телеграмм-канал предсказал незамедлительную отставку чиновников — начиная с мэра города и заканчивая министром МЧС. Прибывший на место трагедии президент России Владимир Путин внес свои коррективы в смелые прогнозы «диванных аналитиков» и на вопрос о кадровых изменениях заявил, что в таких вопросах нельзя торопиться. Пока в отставку по собственному желанию ушел только губернатор Кемеровской области Аман Тулеев.

Политологи же реальные на «инсайды» своих анонимных «коллег» смотрят с недоверием и предпочитают те источники, которые не скрывают своих лиц.

Леонид Давыдов политолог, социолог, председатель Комиссии Общественной палаты РФ по региональному развитию и федеративным отношениям:

«Любая информация должна быть персональной. Особенно сейчас в век блогеров. Сейчас информация — это бренд своего рода. Источник должен иметь репутацию, чтобы можно было понимать, откуда эта информация. У анонимов мы можем только догадываться об этом. Неанонимным блоггерам и СМИ приходится заботиться о репутации. А анониму это не нужно, он завтра откроет еще с десяток каналов и будет писать все, что угодно. Как правило, информация из анонимных каналов это просто спор хозяйствующих субъектов, который подается как оппозиция. Раньше для таких инсайдов использовался сайт Компромат.ру, теперь вот подобные сливы. Их деятельность — это всего лишь корпоративная война».

Станислав Бышок:

«Все зависит от того, кем вы являетесь — профессионалом, экспертом или просто потребителем контента, для которого важна скорее форма, чем содержание. Если вы обычный потребитель, то чем более громкие и резкие делаются заявления, чем более смелые прогнозы, то тем вам интереснее. Вам собственно без разницы анонимный это канал или неанонимный, эксперт или человек без образования, который просто часто мелькает в телевизоре. Если же вы эксперт или человек, который хочет таковым стать, то вы должны ориентироваться на информацию имеющую подтверждение, а анонимные каналы воспринимать как художественную литературу».

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