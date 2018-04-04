Сирия: более 1,2 тысячи боевиков с семьями вывезены из Восточной Гуты в Алеппо

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Дамаск, 4 апреля. В течение минувших суток по гуманитарному коридору в Восточной Гуте были вывезены более 1,2 тысяч боевиков незаконных вооруженных формирований и членов их семей. Как сообщает Минобороны РФ, боевики были эвакуированы в северную часть провинции Алеппо.

Как отмечает Минобороны РФ, в общей сложности с начала действия режима гуманитарных пауз из города Дума — последнего контролируемого боевиками участка Восточной Гуты — было вывезено почти 3,5 тысячи боевиков и членов их семей. Вывод боевиков из Восточной Гуты в Алеппо осуществляется через гуманитарный коридор, расположенный в районе пункта пропуска в Мухайям аль-Вафедин.

«За истекшие сутки по данному гуманитарному коридору было выведено еще 1 211 боевика и членов их семей. Вышедшие перевезены на 25 автобусах на север провинции Алеппо. Всего с начала действия гуманитарной паузы из города Думы вывезено 3480 боевиков и членов их семей», — сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Как отмечают специалисты военного ведомства, с начала действия режима гуманитарных пауз из Восточной Гуты было выведено более 156 тысяч человек.

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