Новый iPad 2018 сильно разочаровал специалистов: его невозможно починить

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Нью-Йорк, 4 апреля. Специалисты компании iFixit, специализирующейся на ремонте электронных гаджетов от Apple, проанализировали, насколько пригоден к ремонту новый планшет iPad 2018. Результаты их разочаровали — ремонтники заявили, что новый планшет практически невозможно починить в случае повреждений, и выставили ему 2 балла из 10.

Как отмечают специалисты, при сборке iPad 2018 очень активно используется клей — части устройства не смонтированы, а приклеены друг к другу, что препятствует разборке. Фактически, заменить разбитый в случае падения экран — а бьются они легко, поскольку изготавливаются из очень твердого стекла для предотвращения царапин — практически невозможно, поскольку он намертво приклеен к корпусу, отмечает «Ньюинформ».

Впрочем, как отметили специалисты, матрица и дисплей нового устройства не скреплены намертво, что позволяет надеяться на возможность замены при повреждении. При этом составляющие нового устройства практически не отличаются от старых моделей.

Ранее Ura.ru сообщало о презентации нового iPad, который позиционируется как устройство для учащихся. В России он появится в апреле.

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