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Сирия сегодня: в Восточной Гуте нашли склады с боеприпасами, ООН надеется на саммит РФ-Турция-Иран
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    Сирия сегодня: в Восточной Гуте нашли склады с боеприпасами, ООН надеется на саммит РФ-Турция-Иран

    9:30  4 Апреля 2018
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    Сирия сегодня: в Восточной Гуте нашли склады с боеприпасами, ООН надеется на саммит РФ-Турция-Иран

    Сирия, 4 апреля. В освобожденных поселках Восточной Гуты нашли склады с боеприпасами. Из города Дума выехала колонна из 21 автобуса с боевиками и их родными. В Организации Объединенных Наций (ООН) ожидают, что саммит Россия-Турция-Иран поможет урегулировать ситуацию в Сирийской Арабской Республике (САР). Последние события в Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

    Восточная Гута

    Военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) обнаружили в освобожденных от боевиков населенных пунктах Замалька и Сакба (Восточная Гута) склады с боеприпасами и цеха по производству мин и взрывчатки. Об этом сообщил начальник Центра по примирению враждующих сторон на территории САР генерал Юрий Евтушенко.

    «В освобожденных от боевиков населенных пунктах Восточной Гуты правительственные войска продолжают находить цеха по изготовлению оружия и боеприпасов. Второго апреля текущего года военнослужащими сирийской армии в населенных пунктах Замалька и Сакба выявлены склады с боеприпасами и цеха по изготовлению мин и взрывчатки», — рассказал он.

    Сирия сегодня: в Восточной Гуте нашли склады с боеприпасами, ООН надеется на саммит РФ-Турция-Иран

    По словам Евтушенко, на складе в Замальке было найдено около трех тысяч гранат, более 500 мин производства Соединенных Штатов и Болгарии. Кроме того, были обнаружены компоненты для изготовления взрывчатых веществ из Саудовской Аравии.

    «В освобожденных населенных пунктах Арбил, Замалька, Айн-Терма, Джаубар правительственными войсками проводятся мероприятия по очистке от взрывоопасных предметов и решаются первоочередные задачи по восстановлению инфраструктуры, обеспечению возвращающихся жителей водой и едой», — подчеркнул Евтушенко.

    Отправка из Думы

    Вторая колонна автобусов с боевиками незаконных вооруженных формирований и членами их семей выехала из города Дума в Восточной Гуте со значительной задержкой, сообщил источник РИА Новости в службе безопасности.

    По словам источника, «процесс вывода террористов из Думы задержали до трех часов дня». Это произошло из-за того, что были препятствия проезду через город Эль-Баб в провинции Алеппо, откуда колонны должны проследовать в Джараблус.

    «Задержка на несколько часов могла сорвать договоренность между сирийской армией и боевиками группировки «Джейш аль-Ислам» при содействии России», — сказал собеседник агентства.

    Сирия сегодня: в Восточной Гуте нашли склады с боеприпасами, ООН надеется на саммит РФ-Турция-Иран

    Сообщается, что из города Дума выехала колонна из 21 автобуса с боевиками и членами их семей.

    Ожидания ООН

    В ООН ожидают, что встреча глава России, Ирана и Турции поможет политическому урегулированию ситуации в САР. Об этом сообщил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, комментируя предстоящую в Анкаре встречу.

    «В той части, которая касается Сирии, мы надеемся, что все эти дискуссии сдвинут процесс в сторону политического решения», — подчеркнул он.

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    Автор: Илья Муромский
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #россия #сша #сирия #иг #дамаск
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