Не удивлен этим заключением​​: Чижов отреагировал на отсутствие доказательств по «делу Скрипаля»

В закладки

Москва, 4 апреля. Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов не удивлен тем, что в британской лаборатории в Портон-Дауне не могут установить происхождение отравляющего вещества по так называемому «делу Скрипаля».

Чижов отреагировал на заявление британских экспертов о том, что они не могут установить происхождение вещества, которым был якобы отравлен бывшей офицер ГРУ Сергей Скрипаль.

«Я лично не удивлен этим заключением, — констатировал он. — Потому что то, что они называют «Новичком» — а это, я так понимаю, целая категория субстанций, широко известна. Рецептура есть в Интернете даже».

Российский дипломат отметил, что изготовить это вещество можно в любой лаборатории, которая имеет минимальное оборудование. По его мнению, для этого достаточно знаний, которыми обладают студенты химического факультета.

«Так что, естественно, что они были априори не в состоянии определить происхождение», — заметил Чижов.

Напомним, Лондон обвинил Россию в якобы причастности к отравлению Скрипалей, однако Москва отвергает все обвинения. Никаких доказательств британская сторона так и не представила. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Лондону придется приносить извинения за эти голословные обвинения.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.