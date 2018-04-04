Малышева объяснила свои слова о необходимости отстреливать собак

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Москва, 4 апреля. Российская телеведущая Елена Малышева, которая в эфире программы «Жить здорово» заявила о необходимости отстреливать бродячих собак, прокомментировала свои слова.

Как пишет RT, Малышева отметила, что вернулась из Кемерово, где в пожаре погибли более 40 детей.

«Если вам больше не о чем думать, то занимайтесь вот этим», — добавила она.

Также, по ее словам, «в стране, где погибли 43 ребенка, самое время защищать собак, которые загрызли молодого человека».

Напомним, в эфире программы «Жить здорово» 29 марта обсуждалась проблема бродячих собак. Музыкант Юрий Лоза заявил, что стая собак загрызла мужа его племянницы. Малышева подчеркнула, что это недопустимо и животных на улицах нужно отстреливать. После этого краснодарская зоозащитница Татьяна Пантина разместила петицию и обратилась в МВД России с просьбой привлечь Елену Малышеву к ответственности.

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