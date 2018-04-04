Новых санкций ЕС против России в связи с «делом Скрипаля» ждать не стоит – Чижов

В закладки

Москва, 4 апреля. Постпред России при ЕС Владимир Чижов не предполагает новых санкций Евросоюза в отношении России в связи с так называемым «делом Скрипаля».

Об этом он заявил в кулуарах Московской конференции по международной безопасности. По словам Чижова, ожидать новых антироссийских мерах ЕС в связи с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери можно едва ли, поскольку страны Евросоюза не пришли к консенсусу в этом вопросе.

«Даже на предыдущем витке, когда дело обернулось разговорами о солидарности с Великобританией, консенсуса по практическим мерам в ЕС не было», — сказал он.

Напомним, бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были обнаружены в Солсбери в бессознательном состоянии 4 марта. По версии следствия, они были отравлены нервно-паралитическим веществом, которое якобы могло быть произведено в России.

В этой связи Лондон выдвинул в адрес Москвы голословные обвинения, заявив, что РФ якобы причастна к инциденту. Не приводя доказательств, Великобритания выслала из страны 23 российских дипломата. Вслед за ней аналогичные меры предприняли ряд стран Евросоюза, США, Канада и Украина. Россия ответила на данные шаги зеркально.

Ранее в среду, как сообщало URA.RU, стало известно, что британские эксперты не смогли найти доказательств того, что нервно-паралитическое вещество, которым были отравлены Скрипали, было произведено в России.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.