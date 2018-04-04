Мексика потребовала от Трампа объяснить слова об армии на границе

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Мехико, 4 апреля. Глава дипломатического ведомства Мексики Луис Видегарай направил США официальный запрос с требованием разъяснить слова американского президента относительно мобилизации армии на границе между государствами. Об этом мексиканский министр написал в своем микроблоге социальной сети Twitter.

«Мексика обратилась к США по официальным каналам с просьбой разъяснить объявление об использовании армии на границе», — написал он.

Mxico ha solicitado a EUA, por los canales oficiales, que clarifique el anuncio de @POTUS sobre el uso del ejrcito en la frontera. El gobierno de Mxico definir postura en funcin de dicha clarificacin, y siempre en defensa de nuestra soberana e inters nacional. — Luis Videgaray Caso (@LVidegaray) April 3, 2018

Также Видегарай отметил, что после ответа Мехико определит позицию страны. В ведомстве решительно подчеркнули, что она будет основана на защите суверенитета и национальных интересов государства, пишет АиФ.

Миграционная политика Мексики, отметил мексиканский министр, зависит от законов страны и не связана с внешним прессингом, передает телеканал «360».

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил о мобилизации Национальной гвардии Соединенных Штатов. Трамп напомнил, что такая процедура предусмотрена его программой по пресечению нелегальной миграции из Мексики.

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