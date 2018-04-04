Чижов рассказал, почему Великобритания не могла выяснить происхождение «Новичка»

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Москва, 4 апреля. Великобритания априори не могла выяснить происхождение «Новичка», формула вещества есть в Сети, заявил постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов.

По его словам, то, что британцы называют «Новичком» — целая категория широко известных субстанций. Чижов добавил, что рецептура веществ есть даже в Интернете. Он добавил, что получить такое вещество мог человек в «худо-бедно оборудованной лаборатории». Как пишет РИА Новости, Чижов подчеркнул, что для этого хватает навыков на уровне студентов химического факультета.

«Так что, естественно, что они были априори не в состоянии определить происхождение», — резюмировал он.

Напомним, Лондон обвинил Москву в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

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