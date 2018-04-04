Поставки российских ЗРК С-400 в Турцию планируется начать в июле 2019 года

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Москва, 4 апреля. Поставки российских зенитно-ракетных комплексов С-400 в Турцию планируется начать в июле 2019 года, сообщил замглавы секретариата оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.

По его словам, такая договоренность была достигнута на заседании российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня.

«Дата начала поставок ЗРК С-400 в рамках подписанного с Россией соглашения перенесена на более ранний срок и намечена на июль 2019 года», — написал Демир на своей странице в Twitter.

Кредитное соглашение по поставкам С-400 представители РФ и Турции подписали в Анкаре в декабре прошлого года. Турецкая сторона получит две батареи комплекса, обслуживать их будет турецкий персонал. Об ускорении сроков поставки Турции комплексов С-400 накануне по итогам переговоров с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом сообщил президент РФ Владимир Путин.

Российский зенитно-ракетный комплекс С-400 «Триумф» является одним из самых современных ЗРК в мире. Радиус обнаружения воздушной цели составляет 600 километров. Как сообщало URA.RU, аванс российской стороне за поставку уникальных С-400 Анкара перевела еще в сентябре прошлого года.

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