Еврокомиссия побоялась прослыть «министерством правды» и одобрила фейки — СМИ

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Москва, 4 апреля. Еврокомиссия не поддержала закон против фейковых новостей, опасаясь прослыть «министерством правды», заявил директор газеты El Paris Давид Аландете.

Он отметил, что сотрудники Еврокомиссии не желают создавать ситуацию, в которой чиновники будут устанавливать, какие данные считать правдой, а какую — ложью. При этом один из участников команды, которая курирует борьбу с дезинформацией, подчеркнул, что нет необходимости принимать какой-либо законопроект против фейковых новостей.

Напомним, еврокомиссару по вопросам цифровой экономики Марии Габриэль поручили к концу апреля подготовить предложения по борьбе с дезинформацией. Однако, как пишет издание, никаких законодательных предложений не будет.

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