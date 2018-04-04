В ФСИН поддержали идею института наставников для адаптации бывших заключенных

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Москва, 4 апреля. В Федеральной службе исполнения наказаний поддерживают идею о создании института наставничества, который помогал бы бывшим заключенным с помощью кураторов находить себе на воле честный заработок и реализовывать свои коммерческие, творческие и социальные проекты. По мнению представителей ведомства, личные кураторы помогут решить очень важную проблему, стоящую перед российской системой исполнения наказаний — сокращение количества рецидивов среди освободившихся заключенных.

Напомним, с предложением о создании института кураторов для заключенных выступила организация «Объединение наставников».

Как сообщили RT в пресс-службе ФСИН, одной из важнейших задач для правоохранительной системы и системы исполнения наказаний является «создание препятствий для возобновления старых и возникновения новых социально негативных связей бывшего осуждённого», а также «оказании ему социальной, психологической и иной помощи» для выстраивания социальных связей.

«В связи с этим полагаем, что наставничество будет решать данные задачи по оказанию помощи лицам в успешной адаптации в обществе после освобождения из мест лишения свободы», — уверены в ФСИН.

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