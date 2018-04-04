Начальник ГУ МЧС по Кемеровской области опроверг информацию об обысках у него дома
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Кемерово, 4 апреля. Начальник ГУ МЧС России по Кемеровской области Александр Мамонтов опроверг информацию об обысках в его доме. Ранее такую информацию распространили СМИ.
Как отметил Мамонтов ТАСС, никаких следственных действий в его доме не было. Также он уточнил, что информация об обысках в его доме не соответствует действительности. Ранее сообщалось, что обыски в доме Мамонтова могут быть связаны с пожаром в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово.
Мамонтов возглавляет региональное управление МЧС РФ с 2013 года. Напомним, пожар вспыхнул 25 марта. Погибли 64 человека. Среди жертв 41 ребенок. Пострадали 79 человек, 27 из которых дети.
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