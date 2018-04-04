Хрупкий баланс: глава ФАДН считает, что конфликт в Сирии решится не скоро

В закладки

Москва, 4 апреля. Конфликт в Сирийской Арабской Республике (САР) в ближайшем будущем не решится. Таким мнением поделился глава Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Российской Федерации Игорь Баринов.

По его словам, обстановка в данном регионе дестабилизирована, передает РИА Новости.

«К сожалению, в этом регионе сейчас ситуация дестабилизирована. Россия много сделала и делает для ее стабилизации, но в силу понятных причин не все там зависит от нас. К сожалению, хрупкий баланс, который там сохранялся на протяжении какого-то времени, был нарушен», — отметил он.

Баринов также выразил уверенность в том, что все стороны конфликта долгое время «будут пожинать плоды».

Ранее сообщалось, что при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон в Восточную Гуту вернулись более 50 тысяч мирных жителей.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.