Организаторы «Тотального диктанта» рассказали, кто будет читать текст в 2018 году

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Москва, 4 апреля. Руководитель проекта «Тотальный диктант» Ольга Ребковец рассказала журналистам, кто из знаменитостей будет диктовать текст в 2018 году.

По ее словам, в Красноярске текст «Тотального диктанта» прочтет телеведущий Михаил Шац, поэтесса Ирина Астахова будет диктовать диктант в Иркутске, в Тюмени в акции задействуют участника шоу «Студия Союз» на ТНТ Виктора Щеткова, а в Таллине текст прочтет актер Виктор Сухоруков.

Напомним, «Тотальный диктант» — ежегодная акция в формате добровольного диктанта. Все желающие могут написать диктант на русском языке и проверить свою грамотность. Впервые акция прошла в 2004 году в Новосибирске.

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